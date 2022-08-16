Експерт назвав можливі причини вибухів у Криму та застеріг від ІПСО

Вибухи під Джанкоєм в окупованому Криму є результатом роботи по складах з боєприпасами, які росіяни планували застосувати у війні на півдні України. Щодо заяви про клуби диму над авіабазою в Сімферополі - це, можливо, просто інформаційно-психологічна операція.

Вибухи під Джанкоєм

"Щодо вибуху під Джанкоєм, то там все зрозуміло. Там було створене тимчасове сховище на території населеного пункту Майське, де фактично (окупанти - ред.) використовували стару ферму. На ній були розміщені склади з боєприпасами, там снаряди зберігалися..І взагалі північ Криму досить серйозно насичений зброєю та боєприпасами. Тобто це та сама зброя, яку російські військові планували застосувати під час атаки на південному фронті. Там "відпрацювали", - розповів Селезньов.

Експерт підкреслив, хто саме "працював" достеменно не відомо, одні підтверджують, що це нібито були дрони-камікадзе, інші, що це була ракетна атака.

"Але щодо цього (ракетного удару - ред.) важко підтвердити інформацію, адже від Майського до найближчих позицій де можуть знаходитися українські ракетники - близько 200 км, а в нас, поки що, принаймні офіційно, немає даних про ракети такої дальності", - зазначив Селезньов.

Він не виключив, цілком ймовірно, що "працює підрозділ спеціальних операції, або народного українського спротиву".

Заяви про вибухи під Сімферополем - можливе ІПСО

"Що стосується ситуації у селище Гвардійське, то тут ситуація набагато складніша. Бачимо, що чимало експертів фактично інформували про те, що поширив російський "Комерсант", але річ у тому, що мої джерела інформації поки що ці дані не підтверджують. Досить обережно я ставлюся до росмедіа. Цілком імовірно, що це може бути певною мірою ІПСО", - вважає Селезньов.

Своєю чергою експерт порадив трохи зачекати і, припустив, що вже "ближче до вечора щось буде зрозуміло".

"А загалом так, відомо, що на території селища Гвардійське знаходяться російські літаки, які ще до початку повномасштабно

війни у 2014-му році росавіація дислокувалася на цьому аеродромі", - уточнив Селезньов.

Нагадаємо, сьогодні після ранкових вибухів біля Джанкою російське видання "Комерсант" почало поширювати інформацію, що над військовою авіабазою у селищі Гвардійське під Сімферополем піднялися клуби диму, а місцеві жителі нібито чули звуки вибухів. При цьому українська сторона цю інформацію не коментувала.

Додамо, що раніше РБК-Україна також зібрало інформацію про те, що відомо про вибухи під Джанкоєм, які передували новинам про Сімферопольський район.