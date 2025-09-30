Експерт про майбутнє Путіна: Саддам Хуссейн теж ніколи не думав, що на нього чекає

Експерт розповів, що історія має багато прикладів, коли світові лідери вірили в непідвладність змінам, але ставалось зовсім інше.

"Саддам Хусейн теж ніколи не думав, що його притягнуть до відповідальності. Я жив у колишній Югославії і можу вас запевнити, що Слободан Мілошевич ніколи не вірив, що його змістять. Те ж саме стосується Чарльза Тейлора і Омара аль-Башира із Судану, які напевно не очікували свого падіння", - заявив Елліс.

За його словами, хоча зараз важко уявити народне повстання в РФ, яке скине Путіна, важливо пам'ятати, що подібні злочини не мають терміну давності.

"Якщо дивитися на речі реально, у Гаазі він найближчим часом не опиниться - ні за ордером Міжнародного кримінального суду, ні через будь-який спецтрибунал. Але у цих злочинів немає терміну давності, і міжнародне правосуддя завжди грає в довгу". - додав Елліс.

Він підкреслив також, що потрібно продовжувати докладати зусиль для того, щоб правосуддя над очільником Кремля все-таки здійснилося.

"Ми повинні продовжувати рухатися вперед у надії, що одного дня Путін позбудеться імунітету. Я особисто вірю, що цей день настане. Я не до кінця переконаний, що він помре на своїй посаді, так і не поставши перед судом", - сказав юрист.

Детально про те, що ще говорив Марк Елліс - читайте в його інтерв'ю для РБК-Україна.