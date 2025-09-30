Эксперт о будущем Путина: Саддам Хуссейн тоже никогда не думал, что его ждет

Эксперт рассказал, что история полна примеров, когда мировые лидеры верили в неподвластность переменам, но потом случалось обратное.

"Саддам Хусейн тоже никогда не думал, что его привлекут к ответственности. Я жил в бывшей Югославии и могу вас уверить, что Слободан Милошевич никогда не верил, что его сместят. То же самое касается Чарльза Тейлора и Омара аль-Башира из Судана, которые наверняка не ожидали своего падения", - заявил Эллис.

По его словам, хотя сейчас трудно представить народное восстание в РФ, которое свергнет Путина, важно помнить, что подобные преступления не имеют срока давности.

"Если смотреть на вещи реально, в Гааге он в ближайшее время не окажется - ни по ордеру Международного уголовного суда, ни через какой-либо спецтрибунал. Но у этих преступлений нет срока давности, и международное правосудие всегда играет в долгую". - добавил Эллис.

Он подчеркнул также, что нужно продолжать прилагать усилия для того, чтобы правосудие над главой Кремля все таки свершилось.

"Мы должны продолжать двигаться вперед в надежде, что однажды Путин лишится иммунитета. Я лично верю, что этот день настанет. Я не до конца убежден, что он умрет на своем посту, так и не представ перед судом", - сказал юрист.

