Експерт про майбутнє Путіна: Саддам Хуссейн теж ніколи не думав, що на нього чекає
Історія сповнена прикладів, коли світові лідери вірили у свою безкарність, але наставав день розплати за свої діяння. Виходячи з цього, найімовірніше, правосуддя над російським диктатором Володимиром Путіним все-таки здійсниться.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів та експерт з міжнародного права Марк Елліс.
Експерт розповів, що історія має багато прикладів, коли світові лідери вірили в непідвладність змінам, але ставалось зовсім інше.
"Саддам Хусейн теж ніколи не думав, що його притягнуть до відповідальності. Я жив у колишній Югославії і можу вас запевнити, що Слободан Мілошевич ніколи не вірив, що його змістять. Те ж саме стосується Чарльза Тейлора і Омара аль-Башира із Судану, які напевно не очікували свого падіння", - заявив Елліс.
За його словами, хоча зараз важко уявити народне повстання в РФ, яке скине Путіна, важливо пам'ятати, що подібні злочини не мають терміну давності.
"Якщо дивитися на речі реально, у Гаазі він найближчим часом не опиниться - ні за ордером Міжнародного кримінального суду, ні через будь-який спецтрибунал. Але у цих злочинів немає терміну давності, і міжнародне правосуддя завжди грає в довгу". - додав Елліс.
Він підкреслив також, що потрібно продовжувати докладати зусиль для того, щоб правосуддя над очільником Кремля все-таки здійснилося.
"Ми повинні продовжувати рухатися вперед у надії, що одного дня Путін позбудеться імунітету. Я особисто вірю, що цей день настане. Я не до кінця переконаний, що він помре на своїй посаді, так і не поставши перед судом", - сказав юрист.
Детально про те, що ще говорив Марк Елліс - читайте в його інтерв'ю для РБК-Україна.
Трибунал для Путіна
Нагадаємо, 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Це означає, що на території інших країн його можуть затримати для приводу до суду, але Москва заявила тоді про нібито "юридичну нікчемність" ордера.
Раніше також детально повідомлялося, коли запрацює трибунал для Путіна і кого судитимуть за воєнні злочини в Україні.