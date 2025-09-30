ua en ru
Эксперт о будущем Путина: Саддам Хуссейн тоже никогда не думал, что его ждет

Вторник 30 сентября 2025 13:50
Эксперт о будущем Путина: Саддам Хуссейн тоже никогда не думал, что его ждет Фото: российский диктатор Владимирр Путин (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Маловичко Юлия

История полна примеров, когда мировые лидеры верили в свою безнаказанность, но наступал день расплаты за свои деяния. Исходя из этого, скорее всего правосудие над российским диктатором Владимиром Путиным все-таки свершится.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву Марк Эллис.

Эксперт рассказал, что история полна примеров, когда мировые лидеры верили в неподвластность переменам, но потом случалось обратное.

"Саддам Хусейн тоже никогда не думал, что его привлекут к ответственности. Я жил в бывшей Югославии и могу вас уверить, что Слободан Милошевич никогда не верил, что его сместят. То же самое касается Чарльза Тейлора и Омара аль-Башира из Судана, которые наверняка не ожидали своего падения", - заявил Эллис.

По его словам, хотя сейчас трудно представить народное восстание в РФ, которое свергнет Путина, важно помнить, что подобные преступления не имеют срока давности.

"Если смотреть на вещи реально, в Гааге он в ближайшее время не окажется - ни по ордеру Международного уголовного суда, ни через какой-либо спецтрибунал. Но у этих преступлений нет срока давности, и международное правосудие всегда играет в долгую". - добавил Эллис.

Он подчеркнул также, что нужно продолжать прилагать усилия для того, чтобы правосудие над главой Кремля все таки свершилось.

"Мы должны продолжать двигаться вперед в надежде, что однажды Путин лишится иммунитета. Я лично верю, что этот день настанет. Я не до конца убежден, что он умрет на своем посту, так и не представ перед судом", - сказал юрист.

Подробно о том, что еще говорил Марк Эллис – читайте в его интервью для РБК-Украина.

Трибунал для Путина

Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Это означает, что на территории других стран его могут задержать для привода в суд, но Москва заявила тогда о якобы "юридической ничтожности" ордера.

Ранее также подробно сообщалось, когда заработает трибунал для Путина и кого будут судить за военные преступления в Украине.

