Експерт з довголіття назвав ідеальний час для вечері, щоб покращити здоров'я та сон

Виявляється, час останнього прийому їжі може мати вирішальне значення для вашого здоров'я. Ключовим моментом є тривалість проміжку між останнім прийомом їжі перед сном та першим - після пробудження.

То ж в який час краще за все вечеряти, щоб покращити здоров'я та сон, розповідає РБК-Україна з посиланням на GQ.

Найкращий час для вечері

Доцент кафедри харчування Адам Коллінз розповів, що проміжок часу між вечерею та сніданком має бути 12 годин. Ви дозволяєте організму увійти у "катаболічну фазу", під час якої він окислює жири.

"Ви тренуєте тіло робити те, для чого воно створене: спалювати вуглеводи, коли ви їх їсте, а потім спалювати жир, коли ви не їсте", - зазначив він.

Адам Коллінз також додав, що найкращий підхід - це вечеряти раніше, а не відкладати сніданок, а потім вечеряти пізніше ввечері.

"Це має сенс з циркадної точки зору, тому що ви налаштовані на переробку їжі в ранній період вашої активної фази", - пояснив експерт.

Цю точку зору підтримує і Вальтер Лонго, директор Інституту довголіття при Університеті Південної Каліфорнії. Він стверджує, що більшість людей, які доживають до 100 років, схильні вечеряти раніше та легше, залишаючи щонайменше 12 годин перед сніданком.

Правило "трьох годин" до сну

Вальтер Лонго також зазначив у розмові з GQ, що слід прагнути залишати щонайменше три години між завершенням останнього прийому їжі та відходом до сну. Отже, якщо ваш звичайний час сну - 22:00, переконайтеся, що ви закінчили вечерю до 19:00.

Пізній прийом їжі сигналізує вашому тілу, що воно повинно залишатися активним, і це може не тільки ускладнити засинання, але й вплинути на ефективність спалювання калорій. Проте, Вальтер зазначив, що їсти пізніше все ж краще, ніж харчуватися протягом дуже тривалого періоду часу.

Наприклад, якщо ви вечеряєте близько 21:00, а снідаєте о 6:00 наступного ранку, між прийомами їжі залишається лише дев'ять годин. Цього недостатньо для того, щоб ваш організм належним чином переробив вуглеводи та жири.