Одна звичка, яка допоможе вам жити довше: і це не спорт

Експерт з довголіття Ден Бюттнер, який присвятив свою кар'єру вивченню звичаїв людей із шести загадкових "Блакитних зон" по всьому світу, виділив несподівану звичку, що "може допомогти вам жити довше".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.

Що відомо про "блакитні зони"

Блакитні зони - це місця на планеті, де люди, як повідомляється, "у 10 разів частіше доживають до 100 років" порівняно з жителями США. До визнаних Блакитних зон входять Лома Лінда в Каліфорнії, Ікарія в Греції, Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Нікоя в Коста-Ріці, а нещодавно до них приєднався і Сінгапур.

Раніше Ден наголошував на важливості регулярної фізичної активності, збільшення споживання рослинної їжі та навіть присвячення більшого часу садівництву як ключових факторів довгого життя. Однак він визнає складність послідовного дотримання таких практик.

Саме тому він тепер підтримує іншу стратегію, яка може значно покращити шанси на здорове старіння. Треба просто окружити себе людьми, які притримуються здорового способу життя.

"Один з найбільших міфів полягає в тому, що ми можемо сісти на дієту, щоб харчуватися здоровіше для довголіття, і це не вдається всім", – сказав експерт.

"Але що ми точно знаємо, працює, так це оточення себе кількома людьми, які, як ми знаємо, харчуються здорово. Ми знаємо, що звички, пов'язані зі здоров'ям, заразні. Іншими словами, якщо ви п'єте, вживаєте наркотики, сидите, їсте сосиски і п'єте газовану воду, і я проводжу з вами час, то я набагато частіше переймаю ці звички" - додає він.

Ден далеко не єдиний, хто дотримується такої точки зору.

Ваша компанія впливає на ваші звички

Багато наукових доказів підтверджують ідею, що компанія, в якій ми перебуваємо, сильно впливає на наші дії. Це підтвердило, наприклад, відоме дослідження Гарвардського університету, проведене у 2007 році.

Це дослідження вивчило "щільно взаємопов'язану соціальну мережу", що складалася з 12 067 людей, і виявило, що наявність друга з ожирінням може збільшити ваші власні шанси на ожиріння на 57%.

Якщо один з подружжя в шлюбі протягом певного періоду часу набирав надмірну вагу, це на 37% збільшувало ймовірність того, що інша особа зробить те саме.

Це має вирішальне значення, оскільки ожиріння значно збільшує ризик серцевих захворювань, однієї з провідних причин смерті у світі. Вплив однолітків також впливає на фактори, крім дієти. Дослідження 2013 року виявило, що рівень фізичної активності друга може значно впливати на загальну фізичну підготовку іншої людини.