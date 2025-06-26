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Эксперт по долголетию назвал идеальное время для ужина, чтобы улучшить здоровье и сон

Четверг 26 июня 2025 16:28
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Эксперт по долголетию назвал идеальное время для ужина, чтобы улучшить здоровье и сон Фото: В какое время лучше всего ужинать (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Оказывается, время последнего приема пищи может иметь решающее значение для вашего здоровья. Ключевым моментом является продолжительность промежутка между последним приемом пищи перед сном и первым - после пробуждения.

Так в какое время лучше всего ужинать, чтобы улучшить здоровье и сон, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на GQ.

Лучшее время для ужина

Доцент кафедры питания Адам Коллинз рассказал, что промежуток времени между ужином и завтраком должен быть 12 часов. Вы позволяете организму войти в "катаболическую фазу", во время которой он окисляет жиры.

"Вы тренируете тело делать то, для чего оно создано: сжигать углеводы, когда вы их едите, а затем сжигать жир, когда вы не едите", - отметил он.

Адам Коллинз также добавил, что лучший подход - это ужинать раньше, а не откладывать завтрак, а затем ужинать позже вечером.

"Это имеет смысл с циркадной точки зрения, потому что вы настроены на переработку пищи в ранний период вашей активной фазы", - пояснил эксперт.

Эту точку зрения поддерживает и Вальтер Лонго, директор Института долголетия при Университете Южной Калифорнии. Он утверждает, что большинство людей, которые доживают до 100 лет, склонны ужинать раньше и легче, оставляя не менее 12 часов перед завтраком.

Правило "трех часов" до сна

Вальтер Лонго также отметил в разговоре с GQ, что следует стремиться оставлять не менее трех часов между завершением последнего приема пищи и отходом ко сну. Итак, если ваше обычное время сна - 22:00, убедитесь, что вы закончили ужин до 19:00.

Поздний прием пищи сигнализирует вашему телу, что оно должно оставаться активным, и это может не только затруднить засыпание, но и повлиять на эффективность сжигания калорий. Тем не менее Вальтер отметил, что есть позже все же лучше, чем питаться в течение очень длительного периода времени.

Например, если вы ужинаете около 21:00, а завтракаете в 6:00 следующего утра, между приемами пищи остается лишь девять часов. Этого недостаточно для того, чтобы ваш организм должным образом переработал углеводы и жиры.

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