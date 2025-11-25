Експериментальний літак, НПЗ і не тільки. ЗСУ атакували ряд стратегічних об'єктів в Росії

Українські дрони та ракети вночі уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих цілей у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
"У ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій , берегових ракетних військ ВМС та ССО із застосуванням реактивних БпЛА "Барс" і крилатих ракет "Нептун" завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах агресора", - зазначили у Генштабі.
Повідомляється, що у місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" – "Атлант Аеро".
Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів. Під час удару по заводу ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Окрім того, підрозділи Сили оборони завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.
За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Нагадаємо, за даними РБК-Україна, Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони нещодавно завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе (Краснодарський край).
Також ми писали, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.
Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.
Як пояснив згодом Генштаб ЗСУ, у ніч на 1 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинського нафтопереробного заводу" у Краснодарському краї Росії.