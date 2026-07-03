Експансія "під рукою": як мінімаркети заробляють мільярди та перекроюють ринок ритейлу

У воєнних умовах пріоритетом українських ритейлерів стали компактність і енергетична автономність. "Магазин біля дому" виграє за рахунок оперативної доставки й нижчих капітальних витрат. Саме в цьому сегменті ринку нині найвищі темпи зростання.

Хто з регіональних гравців формату convenience ("магазинів під рукою") показує рекордну динаміку і чому будівельники торгових центрів роблять ставку на малу площу, читайте у матеріалі РБК-Україна " Великий переділ супермаркетів: хто скуповує регіональні мережі в Україні ".

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"Сімі" відкрила 133 нові точки у 2025 році , показавши приріст +41%, у червні 2026 року у портфелі "Клевер Сторс" вже понад 500 магазинів.

, показавши приріст +41%, у червні 2026 року у портфелі "Клевер Сторс" вже понад 500 магазинів. Виторг "Близенько" за 2025 рік зріс на 396,4% – до 8,4 млрд грн.

– до 8,4 млрд грн. КОЛО зосередилося на найдорожчому ринку – у Києві та Одесі.

– у Києві та Одесі. З 2022 по 2027 рік в Україні з'явилося 69 нових чи запланованих ТЦ, 80% з яких – невеликої площі.

"Сімі": лідер заходу з рекордною динамікою

Мережа "Сімі" (оператор – ТОВ "Клевер Сторс", власники Дмитро Мерченко та Сергій Кикіньов) у 2025 році відкрила рекордні 133 нові точки, показавши зростання на 41%.

У червні 2026 року в портфелі компанії, разом із класичним форматом "Сім23", уже понад 500 магазинів у семи областях заходу України: Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій.

За даними Opendatabot і Clarity Project, виторг "Клевер Сторс" зріс на 54% – до 7,94 млрд грн, проте чистий прибуток компанії становив лише близько 38,8 млн грн, що відповідає рентабельності на рівні 0,5% – типовому показнику для динамічно зростаючого convenience-ритейлу з високими інвестиціями в розширення.

Мережа має власний розподільчий центр у Луцьку, який неодноразово ставав об’єктом атак РФ, зокрема і в 2026 році.

"Близенько": зростання на 396%

Мережа "Близенько" входить до Berta Group, де власник – львівський бізнесмен Олександр Бережанський. Ритейлер контролює Львівщину та п'ять сусідніх областей – Івано-Франківську, Тернопільську, Закарпатську, Чернівецьку та Волинську.

Станом на червень 2026 року мережа налічує 302 магазини, а виторг ТОВ "Мережа Сервіс Львів", за даними Opendatabot за 2025 рік, сягнув 8,4 млрд грн – зростання на 396,4% порівняно з 2024 роком. Це дозволило компанії увійти до рейтингу найбільших продуктових ритейлерів України.

КОЛО грає у "своїй лізі"

На відміну від західних лідерів, мережа КОЛО керується компанією "Арітейл", що через BGV Group входить до бізнес-пулу Геннадія Буткевича – співвласника АТБ. Мережа зосереджена на Києві, Київській області та Одесі. Станом на 2026 рік КОЛО налічує 251–259 магазинів, а виторг за 2025 рік, за інформацією Clarity Project, зріс на 23,3% – до 3,28 млрд грн.

"Сімі" виграє за загальним виторгом завдяки великій кількості точок на заході, тоді як КОЛО ефективно конкурує в "дорогому" столичному регіоні, де вищий середній чек і щільність населення дозволяють отримувати кращу маржу навіть з меншою кількістю магазинів.

Для АТБ мережа КОЛО опосередковано є стратегічним доповненням у форматі "магазинів біля дому".

Менші ТЦ – менший ризик

Тренд на компактність простежується не лише в самих мережах, а й у будівництві торгової нерухомості. За даними громадської спілки "Українська Рада торгових центрів" (УРТЦ), з 2022 по 2027 рік в Україні з'явилося 69 нових чи запланованих торгових центрів, переважно на заході країни, і 80% з них – невеликої площі.

Голова УРТЦ Максим Гаврюшин у коментарі РБК-Україна пояснює це логікою воєнних ризиків: менші об'єкти менш вразливі і потребують менших інвестицій.

"Будь-який торговий центр може стати ціллю для дрона чи ракети. Краще побудувати два невеликі торгові центри, ніж один середній", – зазначає він.

Регіональні лідери заходу – "Сімі" та "Близенько" – поки тримають позиції і номінально входять до групи потенційних покупців на ринку M&A.

Але їхнє довгострокове майбутнє залежатиме від того, наскільки глибоко в західноукраїнський ринок зайдуть національні мережі, підкреслює у коментарі РБК-Україна Анна Анісімова, комерційний директор GDS.