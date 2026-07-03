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Экспансия "под рукой": как минимаркеты зарабатывают миллиарды и перекраивают рынок ритейла

12:40 03.07.2026 Пт
4 мин
"Сими" открыла 133 точки в год, "Близенько" нарастила выручку вчетверо, а 80% новых ТЦ в Украине – небольшие
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Экспансия "под рукой": как минимаркеты зарабатывают миллиарды и перекраивают рынок ритейла Фото: Сими и Близенько задают темп роста ритейла (Facebook "Сими")
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В военных условиях приоритетом украинских ритейлеров стали компактность и энергетическая автономность. "Магазин у дома" выигрывает за счет оперативной доставки и более низких капитальных затрат. Именно в этом сегменте рынка сейчас самые высокие темпы роста.

Кто из региональных игроков формата convenience ("магазинов под рукой") показывает рекордную динамику и почему строители торговых центров делают ставку на малую площадь, читайте в материале РБК-Украина " Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине ".

Главное:

  • "Сими" открыла 133 новых точки в 2025 году , показав прирост +41%, в июне 2026 года в портфеле "Клевер Сторс" уже более 500 магазинов.
  • Выручка "Близенько" за 2025 год выросла на 396,4% - до 8,4 млрд грн.
  • Сеть КОЛО сосредоточилась на самом дорогом рынке – в Киеве и Одессе.
  • С 2022 по 2027 год в Украине появилось 69 новых или запланированных ТЦ , 80% из которых – небольшой площади.

"Сими": лидер мероприятия с рекордной динамикой

Сеть "Сими" (оператор - ООО "Клевер Сторс", владельцы Дмитрий Мерченко и Сергей Кикинев) в 2025 году открыла рекордные 133 новых точки, показав рост на 41%.

В июне 2026 года в портфеле компании вместе с классическим форматом "Сим23" уже более 500 магазинов в семи областях запада Украины: Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой.

По данным Opendatabot и Clarity Project , выручка "Клевер Сторс" выросла на 54% - до 7,94 млрд грн, однако чистая прибыль компании составила лишь около 38,8 млн грн, что соответствует рентабельности на уровне 0,5% - типичному показателю для динамично растущего convenience-ритейла с высокими инвестициями.

Сеть располагает собственным распределительным центром в Луцке, который неоднократно становился объектом атак РФ, в том числе и в 2026 году.

"Близненько": рост на 396%

Сеть "Близенько" входит в Berta Group, где владелец – львовский бизнесмен Александр Бережанский. Ритейлер контролирует Львовскую область и пять соседних областей – Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Черновицкую и Волынскую.

По состоянию на июнь 2026 года сеть насчитывает 302 магазина, а выручка ООО "Сеть Сервис Львов", по данным Opendatabot за 2025 год, достигла 8,4 млрд грн – рост на 396,4% по сравнению с 2024 годом. Это позволило компании войти в рейтинг крупнейших продуктовых ритейлеров Украины.

КОЛО играет в "своей лиге"

В отличие от западных лидеров, сетью КОЛО руководит компания "Аритейл", которая через BGV Group входит в бизнес-пул Геннадия Буткевича – совладельца АТБ. Сеть сосредоточена в Киеве, Киевской области и Одессе. По состоянию на 2026 год КОЛО насчитывает 251–259 магазинов, а выручка за 2025 год, по информации Clarity Project, выросла на 23,3% – до 3,28 млрд грн.

"Сими" выигрывает по общей выручке благодаря большому количеству точек на западе, тогда как КОЛО эффективно конкурирует в "дорогом" столичном регионе, где более высокий средний чек и плотность населения позволяют получать лучшую маржу даже с меньшим количеством магазинов.

Для АТБ сеть КОЛО опосредованно является стратегическим дополнением в формате "магазинов у дома".

Меньшие ТЦ – меньший риск

Тренд на компактность прослеживается не только в сетях, но и в строительстве торговой недвижимости. По данным общественного союза Украинский Совет торговых центров (УРТЦ), с 2022 по 2027 год в Украине появилось 69 новых или запланированных торговых центров, преимущественно на западе страны, и 80% из них – небольшой площади.

Глава УРТЦ Максим Гаврюшин в комментарии РБК-Украина объясняет это логикой военных рисков: меньшие объекты менее уязвимы и нуждаются в меньших инвестициях.

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"Любой торговый центр может стать целью для дрона или ракеты. Лучше построить два небольших торговых центра, чем один средний", – отмечает он.

Региональные лидеры мероприятия – "Сими" и "Близенько" – пока держат позиции и номинально входят в группу потенциальных покупателей на рынке M&A.

Но их долгосрочное будущее будет зависеть от того, как глубоко в западноукраинский рынок зайдут национальные сети, подчеркивает в комментарии РБК-Украина Анна Анисимова, коммерческий директор GDS.

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