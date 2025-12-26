Ексочільнику СБУ Харківської області Дудіну оголосили нову підозру

"Державне бюро розслідувань затримало та оголосило підозру колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу", - сказано в заяві ДБР.

Дудін, якому інкримінували державну зраду, сплатив заставу в розмірі понад 4,2 млн гривень та вийшов з СІЗО, але одразу був затриманий. Йому повідомили нову підозру - за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення РФ.

Слідство встановило, що екскерівник СБУ Харківщини, знаючи про російське вторгнення 24 лютого 2022 року та вважаючи, що воно буде успішним, організував спробу захоплення державної влади, зокрема зайняття будівлі, яка забезпечує діяльність органу державної влади. Таким чином він планував перешкоджати нормальній роботі установи.

"Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України", - зазначили в ДБР.

Наразі суд має обрати Дудіну новий запобіжний захід. У випадку доведення вини підозрюваному загрожує тюремне ув'язнення на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.