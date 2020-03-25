ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Новости » Политика     25.03.2020 - 21:57
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент назначил заместителя главы СБУ, а также начальников Управления в Сумской, Черниговской и Харьковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины. Указ был обнародован 25 марта.

Кроме того, президент назначил начальника Управления СБУ в Сумской области Олега Салюка, а также начальника Управления в Черниговской области - Павла Ревуна.

В свою очередь, Зеленский провел кадровые изменения в Харьковской области. Так, президент уволил с должности начальника Николая Найдыча, а на его место назначил Романа Дудина.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил с должностей двух заместителей главы Службы безопасности Украины. Так, были уволены Александр Карпенко с должности заместителя и Дмитрий Нескромный с должности первого заместителя главы СБУ.

Добавим, что в Верховной раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Швейцарии Зеленский изменил состав Координационного совета по противодействию коронавирусу
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь