Ексочільника СБУ Харківщини Дудіна знову затримали після внесення застави

Колишнього начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна після виходу зі слідчого ізолятора повторно затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковані на сторінці Дудіна у Facebook та слова адвоката Олександра Кожевнікова, які наводить " Суспільне ".

Як повідомляється, 25 грудня екскерівник обласного управління СБУ вийшов із СІЗО після внесення застави. Біля установи на нього чекали адвокати та кілька осіб.

Одразу після виходу Дудіна оточили співробітники у формі з нашивками Державного бюро розслідувань і посадили в автомобіль. За попередньою інформацією, йдеться про вручення нової підозри.

У ДБР наразі офіційно не коментували повторне затримання.

Романа Дудіна обвинувачують у державній зраді та самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. 24 грудня за нього було внесено заставу у розмірі 4,2 млн гривень.

Як повідомив його адвокат Олександр Кожевніков, кошти за Дудіна внесли так звані "американські партнери". Після підтвердження сплати застави, зазначає Кожевніков, інформація могла бути передана до ДБР, після чого біля СІЗО з’явилися співробітники бюро.

Адвокат також заявив, що під час затримання Дудіна йому та іншим захисникам не дозволили бути присутніми, а самому ексочільнику СБУ викликали державного безоплатного адвоката. За його словами, затримання відбулося без пояснення причин.

Зам словами адвоката, Роману Дудіну "інкримінують те саме діяння, яке інкримінували раніше - захоплення кабінету Синєгубова". (Олег Синєгубов - голова Харківської ОДА).