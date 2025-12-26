Экс-главе СБУ Харьковской области Дудину объявили новое подозрение

"Государственное бюро расследований задержало и объявило подозрение бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Харьковской области при попытке выйти из-под стражи под залог", - сказано в заявлении ГБР.

Дудин, которому инкриминировали государственную измену, уплатил залог в размере более 4,2 млн гривен и вышел из СИЗО, но сразу был задержан. Ему сообщили новое подозрение - за организацию незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытку устранения руководства Харьковской областной военной администрации в первые часы полномасштабного вторжения РФ.

Следствие установило, что экс-руководитель СБУ Харьковщины, зная о российском вторжении 24 февраля 2022 года и считая, что оно будет успешным, организовал попытку захвата государственной власти, в частности занятие здания, которое обеспечивает деятельность органа государственной власти. Таким образом он планировал препятствовать нормальной работе учреждения.

"Действия экс-главы УСБУ квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 УК Украины", - отметили в ГБР.

Сейчас суд должен избрать Дудину новую меру пресечения. В случае доказательства вины подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.