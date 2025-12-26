RU

Экс-главе СБУ Харьковской области Дудину объявили новое подозрение

Фото: экс-руководитель СБУ Харьковской области Роман Дудин (Харьковская ОГА)
Автор: Антон Корж

Бывшему руководителю управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роману Дудину объявили о новом подозрении. Его подозревают в организации захвата здания Харьковской ОГА и попытке устранения руководства области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Государственного бюро расследований.

"Государственное бюро расследований задержало и объявило подозрение бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Харьковской области при попытке выйти из-под стражи под залог", - сказано в заявлении ГБР.

Дудин, которому инкриминировали государственную измену, уплатил залог в размере более 4,2 млн гривен и вышел из СИЗО, но сразу был задержан. Ему сообщили новое подозрение - за организацию незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытку устранения руководства Харьковской областной военной администрации в первые часы полномасштабного вторжения РФ.

Следствие установило, что экс-руководитель СБУ Харьковщины, зная о российском вторжении 24 февраля 2022 года и считая, что оно будет успешным, организовал попытку захвата государственной власти, в частности занятие здания, которое обеспечивает деятельность органа государственной власти. Таким образом он планировал препятствовать нормальной работе учреждения.

"Действия экс-главы УСБУ квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 УК Украины", - отметили в ГБР.

Сейчас суд должен избрать Дудину новую меру пресечения. В случае доказательства вины подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что бывшего начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина после выхода из следственного изолятора повторно задержали. 24 декабря за Дудина внесли залог по предыдущему делу.

Дудин возглавлял управление СБУ Харьковщины с 25 марта 2020 года. В начале полномасштабного вторжения РФ он, по данным следствия, сначала ничего не делал для обороны Харькова, а потом вообще сбежал.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая 2022 года уволил Дудина за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны. Уже впоследствии после этого Дудину сообщили о подозрении в госизмене и самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения.

ГБРСлужба безопасности УкраиныВойна в УкраинеГосизмена