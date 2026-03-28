Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід у справі про шахрайство

20:55 28.03.2026 Сб
2 хв
Суд визначив суму застави, що дорівнює розміру збитків
aimg Сергій Козачук aimg Юлія Акимова
Фото: ексміністр агрополітики Микола Сольський (Getty Images)

Ексміністру агрополітики Миколі Сольському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 63,7 млн гривень. Посадовця підозрюють в організації махінацій із неіснуючим зерном кукурудзи.

Деталі судового рішення

За інформацією джерел, сьогодні організатору схеми обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Сума альтернативної застави у розмірі 63,7 млн гривень повністю покриває збитки, які були завдані потерпілій стороні та підтверджені відповідною експертизою.

Разом із колишнім міністром у справі фігурують співорганізатори та виконавці схеми - Володимир Васильович Семак та Олександр Миколайович Прокопець.

Щодо них до суду також скеровані клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або застави у розмірі 63,7 млн гривень для кожного.

Суть махінації

За даними слідства, підозрювані намагалися реалізувати 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи шляхом підробки складських документів.

Згідно з паперами, елеватор продавця був заповнений врожаєм, проте фактично складські приміщення були порожніми.

Наразі учасникам схеми повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.

Кримінальні провадження та відставка

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року стало відомо, що суд зняв електронний браслет з Миколи Сольського. Водночас інші процесуальні обов’язки для колишнього посадовця були продовжені.

Раніше, 9 травня, Верховна Рада звільнила Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Це рішення на тлі корупційного скандалу підтримали 273 народні депутати.

Варто зазначити, що тема призначення багатомільйонних застав у резонансних справах залишається однією з найбільш обговорюваних. РБК-Україна детально розбирало, як саме розраховуються суми застав та чи справді ці кошти допомагають Збройним силам України.

Більше по темі:
Микола СольськийСудШахрайська схема