З ексміністра агрополітики Сольського зняли електронний браслет, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

ВАКС також продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року. Проте слідство можуть завершити раніше вказаного терміну.

Решту обов'язків у рамках запобіжного заходу ексміністра продовжили. Йдеться про зобов'язання здати паспорти, прибувати за кожною вимогою, не відлучатись за межі Києва та Київської області без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними.

Справа Сольського

Нагадаємо, наприкінці 2024 року правоохоронці оголосили підозру Миколі Сольському, який на той момент обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства України. Його підозрюють у незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень і в спробі заволодіти іншою земельною ділянкою на 191 млн грн.

За декілька днів після вручення підозри він подав заяву про відставку. Верховна рада звільнила Сольського 9 травня.

ВАКС обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 75 млн гривень. Того ж дня колишній міністр вийшов з СІЗО, внісши заставу.

Детальніше про те, хто такий Микола Сольський, та в чому його підозрюють - у матеріалі РБК-Україна.

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