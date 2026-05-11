Ексміністр юстиції Польщі втік до Трампа, а до цього його прикривав Орбан

З 2025 року Зьобро переховувався в Угорщині під захистом тодішнього прем'єра Віктора Орбана. Ситуація різко змінилася, коли до влади прийшов Петер Мадяр, який пообіцяв видати втікача Варшаві. Зьобро довелося тікати аж за океан до США.

За даними видання, опальний ексчиновник прибув до Штатів по журналістській візі, а дозвіл дав особисто Дональд Трамп. Телеканал TV Republika вже офіційно найняв його й колишній міністр працюватиме політичним коментатором прямо зі Штатів.

При цьому Державний секретар Марко Рубіо виступав категорично проти. Посол США у Варшаві Том Роуз також протестував, але Трамп проігнорував всі доводи посадовців.

За що розшукують Зьобро в Польщі

Список звинувачень прокуратури Варшави містить підозри у розтраті державних коштів. Також йдеться про незаконне використання шпигунської програми Pegasus. З її допомогою нібито стежили за опозицією. Сам втікач заперечує всі закиди й називає справу "сфабрикованою помстою" чинного прем’єра Дональда Туска.

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек оголосив про початок процедури екстрадиції. МЗС країни додало важливий факт: польський паспорт Зьобро анулювали вже давно, а подорожував він за угорською посвідкою біженця.

Сам Зьобро заявив в інтерв'ю, що не повернеться й планує боротися з екстрадицією в американських судах.