Экс-министр юстиции Польши сбежал к Трампу, а до этого его прикрывал Орбан

С 2025 года Зебро скрывался в Венгрии под защитой тогдашнего премьера Виктора Орбана. Ситуация резко изменилась, когда к власти пришел Петер Мадьяр, который пообещал выдать беглеца Варшаве. Зебро пришлось бежать аж за океан в США.

По данным издания, опальный экс-чиновник прибыл в Штаты по журналистской визе, а разрешение дал лично Дональд Трамп. Телеканал TV Republika уже официально нанял его и бывший министр будет работать политическим комментатором прямо из Штатов.

При этом Государственный секретарь Марко Рубио выступал категорически против. Посол США в Варшаве Том Роуз также протестовал, но Трамп проигнорировал все доводы чиновников.

За что разыскивают Зебро в Польше

Список обвинений прокуратуры Варшавы содержит подозрения в растрате государственных средств. Также речь идет о незаконном использовании шпионской программы Pegasus. С ее помощью якобы следили за оппозицией. Сам беглец отрицает все обвинения и называет дело "сфабрикованной местью" действующего премьера Дональда Туска.

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек объявил о начале процедуры экстрадиции. МИД страны добавил важный факт: польский паспорт Зебро аннулировали уже давно, а путешествовал он по венгерскому удостоверению беженца.

Сам Зебро заявил в интервью, что не вернется и планирует бороться с экстрадицией в американских судах.