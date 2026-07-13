ua en ru
Пн, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Екскомбрига 155 ОМБр, який втік в СЗЧ, затримали у Києві

13:29 13.07.2026 Пн
2 хв
Правоохоронці затримали Станіслава Лучанова
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Екскомбрига 155 ОМБр, який втік в СЗЧ, затримали у Києві Фото: командир 155 ОМБр Станіслав Лучанов (facebook.com/155ombr)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Екскомбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів у Київській області, затримали в Києві.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що Лучанова затримали в Києві.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив затримання 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів на Київщині.

"Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов’язково буде для всіх причетних", - наголосив він.

Екскомбрига 155 ОМБр, який втік в СЗЧ, затримали у КиєвіФото: затримання Лучанова (t.me/Klymenko_MVS)

Клименко розповів, що співробітники поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування автомобілів, встановили використані ТЗ та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.

Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду у лютому 2026 року. До призначення він був начальником штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Що передувало

Раніше Лучанова відсторонили від виконання службових обов'язків після резонансного інциденту з викраденням та вбивством людей у Київській області. За даними слідства, у ніч на 28 червня група з семи осіб увірвалася на подвір'я двох братів та силоміць вивезла їх у невідомому напрямку.

У межах розслідування правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у причетності до викрадення цивільних.

Серед затриманих є командир одного з батальйонів бригади. Усіх підозрюваних військових офіційно відсторонили від виконання службових обов'язків.

Крім того, 11 липня стало відомо, що командир 155-ї окремої механізованої бригади (військова частина А5001) Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби.

В Оперативному командуванні "Північ" підтвердили цю інформацію. Там повідомили, що колишнього комбрига оголосили в розшук, а щодо військовослужбовців бригади триває досудове розслідування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Зеленський вперше відреагував на вбивство людей військовими 155-ї бригади
Зеленський вперше відреагував на вбивство людей військовими 155-ї бригади
Аналітика
Чи готує РФ власні мідлстрайки? Інтервʼю з CEO Trident Group Юрієм Гуменчуком
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи готує РФ власні мідлстрайки? Інтервʼю з CEO Trident Group Юрієм Гуменчуком