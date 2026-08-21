Ексклюзивні фішки Pixel 11: від LED до розумного вводу

Світловий індикатор HiLight

Google повернула світлодіодні сповіщення, від яких відмовилася ще у 2018 році. Замість одного світлодіода на задній панелі навколо спалаху розміщено масив підсвічування HiLight. Вона дозволяє призначати індивідуальні кольори для обраних контактів та пульсує під час роботи Gemini.

Функція доступна лише у версіях Pro, Pro XL та Pro Fold.

Розумний голосовий ввід Gboard Rambler

Інтегрований у стандартну клавіатуру інструмент автоматично фільтрує звуки-паразити на кшталт "ем", "а", виправляє логічні помилки та прибирає суперечності у фразах на льоту, перетворюючи усну мову на чистий текст у будь-якій програмі.

Автоматична зйомка Magic Capture

Функція камери, що допомагає не пропустити важливі моменти. Під час натискання на спуск смартфон записує коротке відео, самостійно обирає найкращі кадри, прибирає розмиття з облич і зберігає ідеальну фотографію разом із оригінальним відеороликом.

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Студія Creator Suite для авторів контенту

Спеціальний режим у камері із вбудованим суфлером над об'єктивом, розширеними інструментами редагування звуку та кадрів, а також візуальними сітками безпечних зон для соцмереж (наприклад, Instagram), щоб елементи інтерфейсу застосунку не закривали обличчя чи субтитри.

Режим екстремальної зарядки

Дозволяє прискорити процес зарядки акумулятора без збільшення потужності блоку живлення (30 ват для базових версій і 45 ват для Pro XL).

Смартфон тимчасово вимикає фонові процеси та знімає суворі обмеження за температурою, утримуючи максимальну швидкість заряджання до досягнення 100 відсотків.