Siri стане схожою на ChatGPT: Apple готує великий перезапуск

Які функції отримає перший автономний додаток Siri

За інформацією авторитетного технологічного оглядача Марка Гурмана, майбутній перезапуск Siri є "чи не найголовнішим шансом для Apple повернути собі лідерські позиції та довести релевантність власних розробок в епоху стрімкого розвитку ШІ".

Головною сенсацією оновлення має стати запуск першого в історії окремого, самостійного додатка Siri. Сервіс працюватиме на базі технологій штучного інтелекту Google Gemini та запропонує повноцінний досвід спілкування з чат-ботом у стилі популярного ChatGPT. Проте, на відміну від конкурентів, додаток від Apple матиме жорсткі вбудовані ліміти на термін зберігання та використання особистих даних користувачів.

Джерела розкривають наступні деталі майбутніх налаштувань безпеки:

Автоматичне очищення історії. Смартфони отримають інструмент, аналогічний до стандартного додатка "Повідомлення" (Messages). Користувачі зможуть налаштувати автоматичне повне видалення діалогів із ШІ через 30 днів або через один рік.

Повний контроль над пам'яттю ШІ. За бажанням власник пристрою зможе вибрати опцію зберігати всі свої текстові запити та відповіді бота безстроково або ж видаляти їх вручну у будь-який момент.

Жорсткі обмеження для алгоритмів. Apple планує суворо лімітувати доступ сторонніх систем до інформації користувача, щоб вона не використовувалася для подальшого навчання нейромереж.

Чому Apple робить акцент на безпеці?

Аналітики зазначають, що такий радикальний фокус на конфіденційності може мати й інший, прихований мотив. Марк Гурман припускає, що гучні заяви про захист приватності можуть слугувати зручним виправданням для певних технічних недоліків або обмеженої функціональності Siri на тлі сильніших конкурентів.

Крім того, такий крок дозволяє Apple дещо змістити фокус уваги з того факту, що за безпосередню обробку запитів та більшу частину архітектури безпеки у цьому оновленні насправді відповідатимуть технологічні алгоритми пошукового гіганта Google.

Очікується, що всі офіційні подробиці інтеграції та точні терміни релізу нової системи на iPhone користувачі дізнаються під час відкриття літньої конференції Apple.