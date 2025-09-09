ua en ru
Будівля парламенту Непалу у вогні: у мережі показали відео

Катманду, Вівторок 09 вересня 2025 21:09
UA EN RU
Будівля парламенту Непалу у вогні: у мережі показали відео Фото: у Непалі підпалили будівлю парламенту (x.com/clashreport)
Автор: Іван Носальський

У Непалі протестувальники підпалили будівлю парламенту та інші державні установи. У мережі з'явилися кадри пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Online Khabar.

Протестувальники підпалили державні установи, партійні офіси, резиденції лідерів, майно скандальних бізнесменів, а також офіси ЗМІ. На політиків було скоєно фізичні напади, чого раніше ніколи не відбувалося.

За інформацією видання, внаслідок масових підпалів "усі архіви державних інститутів, накопичені за історію Непалу, перетворилися на дим".

Протести в Непалі

Акції почалися після блокування соціальних мереж і переросли в загальнонаціональний виступ проти корупції та хаосу в країні. Силові структури не змогли зупинити учасників протестів, а армія Непалу також не втрутилася.

За даними ЗМІ, тільки за один день кількість загиблих перевищила 20 осіб, загальна кількість жертв сягнула 24. Серед атакованих об'єктів опинилися резиденція прем'єр-міністра, будівля президентської адміністрації та інші ключові державні установи.

Ситуація в країні залишається критичною: фактично державний апарат паралізовано, протестувальники контролюють значну частину столиці, а суспільство охоплене страхом через пожежі, погроми та напади.

Всі деталі про протести в Непалі - в матеріалі РБК-Україна.

