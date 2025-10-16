Ексголова "Аерофлоту" та міністр РФ засуджений Україною до 15 років: деталі справи

Офіс генерального прокурора зауважив, що системно документує воєнні злочини та притягує до відповідальності представників політичного й військового керівництва РФ, причетних до планування, підготовки та ведення агресивної війни проти України.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Офісу генерального прокурора, суд визнав винним колишнього міністра транспорту РФ та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на три роки.

Організував авіасполучення між Росією та Кримом

Очолюючи авіакомпанію "Аерофлот", засуджений умисно організував незаконне авіасполучення між Росією та тимчасово окупованим Кримом, попри закриття Україною повітряних пунктів пропуску.

За його вказівкою з 28 березня 2014 року здійснювалися регулярні рейси між РФ та півостровом, що порушувало міжнародне право та суверенітет України.

Після призначення на посаду міністра транспорту РФ у листопаді 2020 року він умисно забезпечив переміщення військової техніки та особового складу збройних сил РФ у напрямку державного кордону України, а також на територію

Білорусі й тимчасово окуповані території України.

Ці дії сприяли підготовці та реалізації повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і були кваліфіковані судом як сприяння у веденні агресивної війни проти України.