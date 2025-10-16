Экс-глава "Аэрофлота" и министр РФ приговорен Украиной к 15 годам: детали дела

Бывший министр транспорта РФ приговорен к 15 годам заключения за организацию незаконного авиасообщения с оккупированным Крымом и содействие перемещению военной техники, что стало частью подготовки полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Офис генерального прокурора отметил, что системно документирует военные преступления и привлекает к ответственности представителей политического и военного руководства РФ, причастных к планированию, подготовке и ведению агрессивной войны против Украины.
При поддержании публичного обвинения прокуроров Офиса генерального прокурора, суд признал виновным бывшего министра транспорта РФ и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на три года.
Возглавляя авиакомпанию "Аэрофлот", осужденный умышленно организовал незаконное авиасообщение между Россией и временно оккупированным Крымом, несмотря на закрытие Украиной воздушных пунктов пропуска.
По его указанию с 28 марта 2014 года осуществлялись регулярные рейсы между РФ и полуостровом, что нарушало международное право и суверенитет Украины.
После назначения на должность министра транспорта РФ в ноябре 2020 года он умышленно обеспечил перемещение военной техники и личного состава вооруженных сил РФ в направлении государственной границы Украины, а также на территорию
Беларуси и временно оккупированные территории Украины.
Эти действия способствовали подготовке и реализации полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и были квалифицированы судом как содействие в ведении агрессивной войны против Украины.
Заметим, что этим летом подсанкционный губернатор Воронежской области РФ получил подозрение от прокуратуры Украины.
Сообщается, что он обеспечивал армию РФ, которая воюет на территории нашей страны.
А за несколько недель до того украинские правоохранители сообщили о подозрении генеральному директору российской государственной корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, а также кремлевскому олигарху, президенту клуба ЦСКА Евгению Гинеру.