Ексглаву ДФС Насірова засудили до 6 років тюрми

Колишнього главу ДФС України визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та засуджено до 6 років позбавлення волі зі штрафом 17 тисяч гривень.

Насірова також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ та організаціях, повʼязаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки.

Суд ухвалив взяти Насірова під варту у залі суду.

Разом з тим суд визнав невинуватим колишнього начальника департаменту ДФС за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, у звʼязку з недоведеністю вини.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.