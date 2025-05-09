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За колишнього голову ДФС Насірова внесли заставу, - джерела

П'ятниця 09 травня 2025 22:39
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За колишнього голову ДФС Насірова внесли заставу, - джерела Фото: Роман Насіров (sfs.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вийде із СІЗО. За нього внесли заставу.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис надала РБК-Україна такий коментар:

"Так, за колишнього керівника Державної фіскальної служби внесли заставу в повному розмірі", - підкреслила вона, не називаючи конкретне ім'я.

Арешт Насірова

Нагадаємо, українські правоохоронці підозрюють колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова в тому, що він міг отримати хабар у розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Ще у 2017 році йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 100 млн гривень. Він вийшов із СІЗО через кілька днів - заставу внесли.

У 2022 році Вищий антикорупційний суд обрав для Насірова вже новий запобіжний захід - знову арешт, але вже із заставою в 523,2 млн гривень. У березні 2024 року він знову вийшов.

У квітні суд знову відправив Насірова в СІЗО з можливістю вийти під заставу в 40 млн гривень. Причиною став скандал - підозрюваний не з'явився на суд через те, що він вступив до лав ЗСУ. Він намагався мобілізуватися на сапера, але на тлі скандалу його мобілізацію визнали недійсною.

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