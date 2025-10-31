Экс-главу ГФС Насирова приговорили к 6 годам тюрьмы

Дело Насирова

Напомним, в 2017 году тогдашний глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был задержан детективами НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, в течение 2015-2016 годов бывший глава ГФС получил более 722 млн гривен взятки от владельца компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

В том же году Насирову вручили еще одно подозрение. По версии следствия, Насиров дал разрешение на поочередные выплаты налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд гривен.

В апреле 2025 года стало известно, что Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов, а его адвокаты подали ходатайство об остановке уголовного производства.

Позже приказ о мобилизации отменили, а бывшего главу ГФС отправили в СИЗО. В мае он вышел из-под стражи, поскольку за него внесли залог.

В августе Насирову продлили меру пресечения продлили по двум делам.

Больше о Насирове, делах против него и скандале с мобилизацией - в материале РБК-Украина.