Ексглаві "Нафтогазу" Коболєву продовжили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву. Проте суд все ж вніс деякі зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Засідання щодо Коболєва відбулося у п'ятницю, 6 жовтня. Слідчий суддя частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила запобіжний захід у вигляді зобов'язань ще на один місяць.

Згідно з рішенням суду, Коболєв зобов'язаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон.

ВАКС скасував заборону на виїзд за кордон без дозволу. Проте Коболєв все одно не зможе виїхати з України, оскільки здав до міграційної служби паспорти.

Справа Коболєва

Нагадаємо, 10 січня 2023 року колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву оголосили підозру. Слідство вважає, що Коболєв отримав премію на 229 млн гривень більше дозволеної законом.

У квітні ексглаву "Нафтогазу" зобов'язали носити електронний браслет. Проте 25 вересня ВАКС скасував це рішення, а також зменшив розмір застави.

Додамо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що спільно з НАБУ завершила слідство у цій справі.