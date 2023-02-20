Ексглава ЦРУ розповів, що необхідно українським військовим для успішного контрнаступу
Українські захисники зможуть провести успішний контрнаступ вже влітку, якщо оперативно отримають західне озброєння, а також продумають правильну стратегію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього глави ЦРУ Девіда Петреуса у коментарі кореспонденту CNN на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Ви можете змусити ворога впасти і це можливо цього літа, принаймні, локально і, сподіваюся, достатньо, щоб перерізати той сухопутний міст, який РФ встановила", - сказав генерал.
Петреус пояснив, що у такому випадку Україна зможе почати ізоляцію Криму і розділити російські сили.
За його словами, якщо вдасться зруйнувати міст через Керченську протоку, то ЗСУ зможуть дійсно ізолювати окупантів. Поєднання цього сценарію з використанням HIMARS призведе до "зовсім іншої динаміки".
Ексглава ЦРУ додав, що українці навчаються поводженню із західною зброєю з вражаючою швидкістю.
"Навіть коли вони повертаються до казарми після дуже довгого тренувального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися в бій, повернутися до захисту своїх сімей", - підсумував Петреус.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що ЗСУ нині набагато сильніші за російських окупантів.
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