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Эксглава ЦРУ рассказал, что необходимо украинским военным для успешного контрнаступления

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Понедельник 20 февраля 2023 06:10
Эксглава ЦРУ рассказал, что необходимо украинским военным для успешного контрнаступления Фото: Эксглава ЦРУ Дэвид Петреус
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники смогут провести успешное контрнаступление уже летом, если оперативно получат западное вооружение, а также продумают правильную стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего главу ЦРУ Дэвида Петреуса в комментарии корреспонденту CNN на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Вы можете заставить врага упасть и это возможно этим летом, по крайней мере, локально и, надеюсь, достаточно, чтобы перерезать тот сухопутный мост, который РФ установила", - сказал генерал.

Петреус объяснил, что в этом случае Украина сможет начать изоляцию Крыма и разделить российские силы.

По его словам, если удастся разрушить мост через Керченский пролив, то ВСУ смогут действительно изолировать оккупантов. Сочетание этого сценария с использованием HIMARS приведет к "совершенно другой динамике".

Эксглава ЦРУ добавил, что украинцы учатся обращаться с западным оружием с поразительной скоростью.

"Даже когда они возвращаются в казарму после очень длинного тренировочного дня, они читают пособия. Они хотят вернуться в бой, вернуться к защите своих семей", - подытожил Петреус.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ сейчас гораздо сильнее российских оккупантов.

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