Ексфутболісту "Колоса" обрали запобіжний захід за напад на ТЦК: що вирішив суд

Що відомо

Інцидент стався на днях у селі Святопетрівське Бучанського району. За даними слідства, 24-річний Данило Колесник під час конфлікту вдарив кулаком військовослужбовця ТЦК та СП, який перевіряв військово-облікові документи. Той отримав тілесні ушкодження.

Після розголосу футбольний клуб "Колос" перепросив перед військовими, відсторонив гравця від тренувань та розпочав процедуру розірвання з ним трудових відносин.

18 лютого в Київській області поліція затримала Данилу Колесника.

Сам ексфутболіст заявляє, що нібито вступився за багатодітного батька, щодо якого, за його словами, застосовували неправомірні дії.

У поліції цю версію наразі не підтверджують. Після затримання він також оприлюднив у соцмережах відео конфлікту та свою позицію.

Ексфутболіст "Колоса" також стверджує, що не переховувався та не уникав відповідальності.

"Я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували. Це можуть підтвердити свідки", - розповів він.

Наразі Колеснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.