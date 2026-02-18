ua en ru
Ексфутболіста "Колоса" арештували за напад на військового ТЦК

Середа 18 лютого 2026 11:02
UA EN RU
Ексфутболіста "Колоса" арештували за напад на військового ТЦК Фото: ексфутболіста "Колоса" арештували за напад на військового ТЦК (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Київській області поліція затримала колишнього футболіста "Колоса" Данило Колесника за напад на військового ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Читайте також: Натовп людей напав на ТЦК в Одесі: пошкоджено авто, військових госпіталізували

Деталі інциденту

Інцидент стався у селі Святопетрівське.

Як розповіли у поліції, чоловік побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт.

"Після зловмисник навмисно наніс удар кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Затримання та наслідки

Поліцейські встановили особу нападника. 24-річного фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомо, що чоловік був гравцем місцевого спортивного клубу. Після розголосу інциденту керівництво закладу прийняло рішення про його негайне звільнення.

Що загрожує

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі).

Колеснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Ексфутболіста &quot;Колоса&quot; арештували за напад на військового ТЦК

Фото: поліцейські Київщини затримали ексфутболіста Данила Колесника, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК (kv.npu.gov.ua)

Що передувало

Нагадаємо, що фігурантом гучного скандалу став 24-річний нападник резервної команди ковалівців "Колос-2" Данило Колесник.

Днями футболіст особисто оприлюднив в Instagram відео, на якому він завдає удару в обличчя чоловікові у військовій формі.

Попри те, що згодом гравець закрив свою сторінку, кадри конфлікту швидко розлетілися мережею та викликали значний резонанс.

Реакція футбольного клубу "Колос" та його президента Андрія Засухи була миттєвою: керівництво офіційно перепросило перед українцями та військовослужбовцями, відсторонивши Колесника від тренувань.

Також було прийняте рішення про невідкладне звільнення нападника з команди.

Детальніше про скандал, реакцію соцмереж та інші бійки Колесника - читайте у матеріалі РБК-Україна.

