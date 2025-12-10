Ексчиновника Міноборони викрили на незаконному продажі списаних військових кораблів

Поліція викрила схему продажу списаних військових кораблів ЗСУ. Підозри оголосили колишньому чиновнику Міністерства оборони України та ще двом працівникам ДСП "Укрспецторг".
За даними джерел РБК-Україна, мова про колишнього начальника відділу утилізації військового майна Міноборони Покотила Руслана Валерійовича.
Як з'ясували правоохоронці, колишній посадовець Міноборони, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.
Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для цього:
У результаті, обране спільниками підприємство отримало неправомірну вигоду, а державі завдано збитків на понад 900 тисяч гривень.
Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
