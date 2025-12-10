Экс-чиновника Минобороны разоблачили в незаконной продаже списанных военных кораблей

По данным источников РБК-Украина, речь о бывшем начальнике отдела утилизации военного имущества Минобороны Покотило Руслане Валерьевиче.

Как выяснили правоохранители, бывший чиновник Минобороны, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.

Речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом. Для этого:

искусственно занизили техническое состояние;

обеспечили заниженную оценку;

формально провели конкурс под заранее определенную компанию.

В результате, выбранное сообщниками предприятие получило неправомерную выгоду, а государству нанесен ущерб на более 900 тысяч гривен.

Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Фото: экс-чиновника Минобороны разоблачили на незаконной продаже списанных военных кораблей (t.me/gunpKyiv)