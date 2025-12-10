Экс-чиновника Минобороны разоблачили в незаконной продаже списанных военных кораблей

Полиция разоблачила схему продажи списанных военных кораблей ВСУ. Подозрения объявили бывшему чиновнику Министерства обороны Украины и еще двум работникам ГСП "Укрспецторг".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора и полиции Киева.
По данным источников РБК-Украина, речь о бывшем начальнике отдела утилизации военного имущества Минобороны Покотило Руслане Валерьевиче.
Как выяснили правоохранители, бывший чиновник Минобороны, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.
Речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом. Для этого:
В результате, выбранное сообщниками предприятие получило неправомерную выгоду, а государству нанесен ущерб на более 900 тысяч гривен.
Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Фото: экс-чиновника Минобороны разоблачили на незаконной продаже списанных военных кораблей (t.me/gunpKyiv)
Напомним, ранее антикоррупционные органы разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.
Также был задержан бывший чиновник Минобороны на растрате более 1 миллиарда гривен, выделенных также на закупку продуктов для ВСУ. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.