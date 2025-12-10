Экс-чиновника Минобороны разоблачили в незаконной продаже списанных военных кораблей
Полиция разоблачила схему продажи списанных военных кораблей ВСУ. Подозрения объявили бывшему чиновнику Министерства обороны Украины и еще двум работникам ГСП "Укрспецторг".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора и полиции Киева.
По данным источников РБК-Украина, речь о бывшем начальнике отдела утилизации военного имущества Минобороны Покотило Руслане Валерьевиче.
Как выяснили правоохранители, бывший чиновник Минобороны, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.
Речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом. Для этого:
- искусственно занизили техническое состояние;
- обеспечили заниженную оценку;
- формально провели конкурс под заранее определенную компанию.
В результате, выбранное сообщниками предприятие получило неправомерную выгоду, а государству нанесен ущерб на более 900 тысяч гривен.
Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Фото: экс-чиновника Минобороны разоблачили на незаконной продаже списанных военных кораблей (t.me/gunpKyiv)
Хищение средств на ВСУ
Напомним, ранее антикоррупционные органы разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.
Также был задержан бывший чиновник Минобороны на растрате более 1 миллиарда гривен, выделенных также на закупку продуктов для ВСУ. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.