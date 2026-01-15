Ексчиновника Генпрокуратури підозрюють у податковій афері: 641 мільйон повз бюджет

САП і НАБУ повідомили про підозру колишньому топпрокурору, який, за даними слідства, допоміг через службові маніпуляції зірвати стягнення понад 641 млн грн податків до бюджету.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив Телеграм-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, посадовець, перебуваючи на посаді заступника начальника одного з департаментів Генеральної прокуратури, діяв у змові з керівництвом ДФС і штучно створив умови, за яких податкова скарга бізнес-структури була автоматично задоволена через формальне порушення строків її розгляду.

Як встановили детективи НАБУ, все почалося зі скарги бізнес-структури на рішення ДФС про донарахування податків. Розгляд таких скарг входив до повноважень першого заступника голови ДФС, який мав у визначений законом строк підписати фінальне рішення. Однак цього не сталося.

За даними слідства, посадовець фіскальної служби діяв в інтересах компанії та за сприяння представника Генпрокуратури свідомо затягував процедуру.

Ключовим моментом стала остання доба перед завершенням строку розгляду скарги. Саме тоді прокурор, який нині отримав підозру, витребував усі матеріали перевірки підприємства. Формально - у межах своїх повноважень, фактично - створивши ситуацію, за якої фіскальний орган не міг ухвалити рішення через відсутність документів.

Це дало очікуваний результат: скаргу автоматично задовольнили, а держава втратила можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 мільйон гривень.

Дії колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури кваліфіковано як пособництво у зловживанні службовим становищем - за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

У САП нагадують, що безпосередньому фігуранту з боку ДФС повідомили про підозру ще у лютому 2025 року. Його справа вже розглянута Вищим антикорупційним судом, який ухвалив обвинувальний вирок. Розслідування щодо ролі колишнього прокурора стало окремим епізодом, що проливає світло на механізми «тихого» зливу рішень у податкових спорах, де на кону — сотні мільйонів бюджетних коштів.