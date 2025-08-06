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Топчиновників Мін’юсту викрили на розкраданні понад 10 млн гривень

Середа 06 серпня 2025 19:09
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Топчиновників Мін’юсту викрили на розкраданні понад 10 млн гривень Фото: топчиновників Мін’юсту викрили на розкраданні понад 10 млн гривень (facebook.com/minjust.official)
Автор: Тетяна Степанова

СБУ та НАБУ викрили колишнього держсекретаря Міністерства юстиції України та діючих топчиновників на розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"Кіберфахівці Служби безпеки спільно з НАБУ за сприяння новопризначеного Міністра юстиції України викрили ще одну схему привласнення державних коштів. Фігуранти вкрали понад 10 млн гривень на закупівлях для цифрової модернізації", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, до оборудки причетний колишній державний секретар Міністерства юстиції України, а також діючі керівник та заступник відомчих управлінь.

Фото: топчиновників Мін’юсту викрили на розкраданні понад 10 млн гривень (t.me/SBUkr)

Як встановило розслідування, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства.

За даними слідства, у 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для Мін’юсту нових серверів та програмного забезпечення на 19 млн гривень. При цьому вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг.

Таким чином, понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників, було викрадено організаторами схеми.

Ініційована правоохоронцями товарознавча та судово-економічна експертизи придбаного серверного обладнання та програмного забезпечення підтвердили факти незаконної діяльності.

На підставі отриманих доказів ексдержсекретарю Мін’юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах).

Крім того, за цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Справи про розкрадання коштів

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ. За даними слідства, фігуранти укладали держконтракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося ділкам.

У справі, зокрема, фігурують ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай та народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов. Їх відправили під арешт з можливістю застави.

Також колишнього посадовця Міністерства оборони викрито на розтраті понад 1 мільярда гривень, виділених на закупівлю продуктів для ЗСУ. Він уклав договори за значно завищеними цінами.

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Служба безпеки України НАБУ Міністерство юстиції України Розкрадання коштів
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