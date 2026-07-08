Ексчиновник Міноборони, який поставив ЗСУ браковані міномети на 182 млн, отримав підозру

Колишньому керівнику департаменту Міноборони повідомили про підозру через закупівлю бракованих мінометів для ЗСУ на 182 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ та допис Офісу генпрокурора.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Озброєння від неперевіреної компанії

За матеріалами справи, експосадовець уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією. Замість ліцензійної продукції на склади Міністерства оборони відвантажили 250 одиниць бракованих 120-мм мінометів, які взагалі заборонено використовувати в бойових умовах.

Фото: експосадовець Міноборони закупив 250 бракованих мінометів для війська (t.me/SBUkr)

"Комплексні судові експертизи, а також результати застосування мінометів у бойових умовах підтвердили їхню невідповідність заявленим характеристикам. Після спроб усунути недоліки ситуація не змінилася", - повідомили в ОГП.

"Паперові" міномети

Браковані міномети не забезпечували точність стрільби та швидко виходили з ладу. Українські військові називали їх "паперовими", тому що міномети фактично не могли виконувати свого призначення.

Крім того, використання цих мінометів створювало пряму загрозу для життя та здоров’я українських артилеристів на передовій. Наразі всю браковану техніку вже вилучили з підрозділів ЗСУ.

Слідство встановило, що під час підписання державного контракту експосадовець не проконтролював якість продукції та не провів обов'язкових випробувань. При цьому державні кошти у розмірі понад 182 млн гривень повністю перерахували іноземному підряднику.