Заступник мера Бучі отримав підозру за завищені суми на відновлення житла після окупації

Правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників міського голови Бучі у розтраті бюджетних коштів під час відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, після деокупації Бучі посадовець уклав низку договорів на капітальний ремонт покрівель багатоквартирних будинків, які зазнали пошкоджень під час бойових дій.

Йдеться про п'ять житлових будинків у Бучі.

Слідчі встановили, що під час виконання робіт до кошторисної документації вносили завищені ціни на будівельні матеріали. Попри це чиновник підписував акти виконаних робіт, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів підрядній організації.

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За результатами експертиз та перевірок збитки оцінили у понад 3 млн 164 тис. гривень.

Посадовцю інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Досудове розслідування триває.

Як відомо, Буча перебувала під російською окупацією з кінця лютого до кінця березня 2022 року. Після звільнення міста українські правоохоронці та міжнародні організації зафіксували численні воєнні злочини російських військових, зокрема масові вбивства мирних жителів.

Значна частина житлової та цивільної інфраструктури міста зазнала руйнувань і потребувала відновлення.