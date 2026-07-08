Эксчиновник Минобороны, поставивший ВСУ бракованные минометы на 182 млн, получил подозрение

Бывшему руководителю департамента Минобороны сообщили о подозрении из-за закупки бракованных минометов для ВСУ на 182 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ и сообщение Офиса генпрокурора.

Следователи Главного следственного управления СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Вооружение от непроверенной компании

По материалам дела, экс-чиновник заключил контракт с непроверенной иностранной компанией. Вместо лицензионной продукции на склады Министерства обороны отгрузили 250 единиц бракованных 120-мм минометов, которые вообще запрещено использовать в боевых условиях.

Фото: чиновник Минобороны закупил 250 бракованных минометов для войска (t.me/SBUkr)

"Комплексные судебные экспертизы, а также результаты применения минометов в боевых условиях подтвердили их несоответствие заявленным характеристикам. После попыток устранить недостатки ситуация не изменилась", - сообщили в ОГП.

"Бумажные" минометы

Бракованные минометы не обеспечивали точность стрельбы и быстро выходили из строя. Украинские военные называли их "бумажными", потому что минометы фактически не могли выполнять свое назначение.

Кроме того, использование этих минометов создавало прямую угрозу жизни и здоровью украинских артиллеристов на передовой. В настоящее время всю бракованную технику уже изъяли из подразделений ВСУ.

Следствие установило, что при подписании государственного контракта экс-чиновник не проконтролировал качество продукции и не провел обязательных испытаний. При этом государственные средства в размере более 182 млн гривен полностью перечислили иностранному подрядчику.