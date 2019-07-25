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Экс-замначальника полиции Одесской области скрылся, - САП

Новости » Происшествия    25.07.2019 - 17:30
Экс-замначальника полиции Одесской области скрылся, - САП
Фото: Константин Гейко (скрин видео 7kanal.com.ua)

Ранее сообщалось, что экс-заместителя Головина задержало НАБУ

Экс-заместитель бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина Константин Гейко скрылся. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Facebook.

В САП отметили, что сейчас принимаются меры для установления местонахождения экс-заместителя Головина.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Принимаются меры для установления местонахождения заместителя руководителя ГУ НП, которому также сообщено о подозрении по ч.5 ст. 191 УК Украины в порядке, предусмотренном УПК Украины для вручения сообщений, из-за укрытия последнего", - указано в сообщении.

Кроме того, следствие установило, что руководитель предприятия, которому были переданы табачные изделия, пока скрывается за границей.

Подчеркнем, ранее местное издание "Думская" сообщало о задержании Гейко вместе с Головиным.

Как писало РБК-Украина ранее, задержанному экс-главе Нацполиции Одесской области Дмитрию Головину сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины, то есть в совершении завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Напомним, Головина и Гейко обвиняют в продаже контрафактных сигарет, которые были вещественными доказательствами по одному из уголовных дел.

Так, правоохранители в четверг утром задержали бывшего начальника полиции Одесской области Головина.

В ноябре 2016 года Дмитрий Головин стал начальником Главного управления Нацполиции Одесской области. Замглавы МВД Сергей Яровой подчеркивал, что "Головин - опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны".

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