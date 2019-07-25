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Екс-заступник начальника поліції Одеської області зник, - САП

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 17:30
Екс-заступник начальника поліції Одеської області зник, - САП
Фото: Костянтин Гейко (скрін відео 7kanal.com.ua)

Раніше повідомлялося, що екс-заступника Головіна затримало НАБУ

Екс-заступник колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна Костянтин Гейко переховується. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в своєму Facebook.

У САП зазначили, що зараз вживаються заходи для встановлення місцезнаходження екс-заступника Головіна.

"Наразі досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження заступника керівника ГУ НП, якому також повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191 КК України у порядку, передбаченому КПК України для вручення повідомлень, через переховування останнього", - вказано у повідомленні.

Крім того, слідство встановило, що керівник підприємства, якому були передані тютюнові вироби, наразі переховується за кордоном.

Підкреслимо, раніше місцеве видання "Думская" повідомляло про затримання Гейка разом з Головіним.

Як писало РБК-Україна раніше, затриманому екс-главі Нацполіції Одеської області Дмитру Головіну повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України, тобто у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, Головіна і Гейка звинувачують у продажу контрафактних сигарет, які були речовими доказами по одній з кримінальних справ.

Так, правоохоронці в четвер вранці затримали колишнього начальника поліції Одеської області Головіна.

У листопаді 2016 року Дмитро Головін став начальником Головного управління Нацполіції Одеської області. Заступник глави МВС Сергій Яровий підкреслював, що "Головін - досвідчений фахівець, який має досвід оперативної роботи в регіонах нашої країни".

Екс-начальнику поліції Одеської обл. повідомили про підозру Екс-керівника поліції Одеської обл. затримали за продаж речових доказів
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