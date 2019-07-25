Экс-начальника полиции Одесской обл. задержали за продажу вещдоков

Фото: Дмитрий Головин (facebook.com/Дмитрий Головин)

Головина обвиняют в продаже контрафактных сигарет

Бывшего руководителя управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина обвиняют в продаже контрафактных сигарет, которые были вещественными доказательствами. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель директора Одесского территориального управления НАБУ Алексей Нижниченко.

По его словам, Головину и его бывшему заместителю Константину Гейко сообщено о подозрении.

ГУНП в Одеській області Коментар НАБУ щодо затримання Дмитра Головiна, екс-начальника полiцii' Одеськоi' областi Підписуйтеся на наш канал у Телеграм https://t.me/dumskayatv Опубліковано Думская ТВ Четвер, 25 липня 2019 р.

"Детективы НАБУ и департамента внутренней безопасности Нацполиции... разоблачили четырех человек, которые незаконно завладели большой партией сигарет, ранее изъятых из обращения. Речь идет о экс-руководителе Национальной полиции в Одесской области, его первом заместителе, а также о двух руководителях частных предприятий. Им всем сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - сообщил представитель НАБУ.

Нижниченко подчеркнул, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Так, предприниматели в сговоре с бывшим руководством полиции в 2017 году завладели семью контейнерами табачных изделий, которые проходили в качестве вещественного доказательства по одному из уголовных производств. В частности, стоимость изъятых сигарет достигала 50 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители в четверг утром задержали бывшего начальника полиции Одесской области Головина и его экс-заместителя Гейко.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2016 года Дмитрий Головин стал начальником Главного управления Нацполиции Одесской области. Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой подчеркивал, что "Головин - опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны".

Добавим также, в августе 2017 года правоохранители на крупной взятке задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника.