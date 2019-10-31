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Экс-заместитель генпрокурора Столярчук хочет восстановиться в должности через суд

Новости » Политика     31.10.2019 - 13:03
Экс-заместитель генпрокурора Столярчук хочет восстановиться в должности через суд
Фото: Юрий Столярчук (из открытых источников)

Столярчук подал иск в Окружной административный суд

Бывший заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук подал в Окружной административный суд Киева иск о восстановлении его в должности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

Как отмечается, суд решает вопрос об открытии административного производства.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Юрия Столярчука в Генеральную прокуратуру Украины. Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 об увольнении его с должности заместителя генпрокурора", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указы об увольнении двух заместителей из-за реформы ведомства. Он уволил заместителей Сергея Кизя и Юрия Столярчука.

Генпрокурор назначил себе заместителями Виктора Трепака, Виктора Чумака и Виталия Каська - своим первым заместителем.

Как РБК-Украина сообщало, 4 октября Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры. По его словам, в новой прокуратуре будет меньше прокуроров.

Добавим, 25 сентября законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1032 о реформировании Генеральной прокуратуры Украины вступил в силу.

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