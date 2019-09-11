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Рябошапка назначил Чумака своим замом

Новости » Политика    11.09.2019 - 10:19
Рябошапка назначил Чумака своим замом
Фото: Виктор Чумак

Рябошапка подписал приказ 11 сентября

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что Рябошапка подписал приказ 11 сентября, руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре".

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором", - говорится в сообщении.

Ранее, 10 сентября 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал согласования кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.

Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал в должности Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя Комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.

Отметим, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса, занимавшего эту должность с 2014 года.

Напомним, 4 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров 4 областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской. 10 сентября был уволен прокурор Запорожской области Валерий Романов.

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Новости Украины Виктор ЧумакГПУРуслан Рябошапка
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