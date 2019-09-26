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Рябошапка уволил прокурора Харьковской области

Новости » Политика    26.09.2019 - 12:21
Рябошапка уволил прокурора Харьковской области
Фото: Руслан Рябошапка (УНИАН)

Юрий Данильченко уволен с должности

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности прокурора Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что 25 сентября 2019 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

Кроме того, ранее Генеральным прокурором освобождены с должности прокуроры Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.

Напомним, Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. По его словам, в рамках реформирования ГПУ пройдет процесс аттестации для действующих прокуроров, который должен завершиться до 1 сентября 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, законопроект №1032 о реформировании ГПУ Верховная рада приняла во втором чтении 19 сентября. 23 сентября Владимир Зеленский подписал законопроект.

Рябошапка назвал этапы реформирования ГПУ Вступил в силу закон Зеленского о реформировании ГПУ
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