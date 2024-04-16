Екс-вагнерівців з "Африканського корпусу" перекинуть до Бєлгородської області, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті посилаються на інсайдерське джерело, яке 15 квітня повідомило про невиконання генерал-лейтенантом Головного управління військової розвідки Росії Андрієм Авер'яновим, термінів Кремля зі створення підконтрольного Міноборони Росії "Африканського корпусу".

З цієї причини джерело повідомляє про підготовку російською владою передислокації невизначених загонів "Африканського корпусу" з Африки до Бєлгородської області.

"Поточні зусилля групи "Вагнера" з набору персоналу для своєї діяльності в Африці, насправді призначені для набору персоналу для розгортання у Бєлгородській області. Російські солдати "Африканського корпусу" прибули до Нігеру 12 квітня і наразі невідомо чи це угруповання цілковито припинить свою діяльність в Африці, чи в район українсько-російського кордону будуть передислоковані лише деякі загони "Африканського корпусу", - йдеться у звіті.

Зазначається, що Авер'янов раніше брав участь у російській делегації, яка зустрічалася з офіційними особами в Буркіна-Фасо, Нігері та Малі, та, як видається, брав активну участь у зусиллях російського уряду щодо поглинання "Групи Вагнера".

"Авер'янов, зокрема, є командиром підрозділу ГРУ 29155. Вона відповідальна за замах на Сергія Скрипаля у Великій Британії у 2018 році. Спільне розслідування "60 хвилин", Der Spiegel та The Insider нещодавно визнало Авер'янова причетним до нелетальних атак із застосуванням спрямованої енергії або акустичної зброї проти американського урядового персоналу в США та за кордоном", - повідомляється у звіті ISW.