Экс-вагнеровцев из "Африканского корпуса" перебросят в Белгородскую область, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на инсайдерский источник, который 15 апреля сообщил о невыполнении генерал-лейтенантом Главного управления военной разведки России Андреем Аверьяновым, сроков Кремля по созданию подконтрольного Минобороны России "Африканского корпуса".

По этой причине источник сообщает о подготовке российскими властями передислокации неопределенных отрядов "Африканского корпуса" из Африки в Белгородскую область.

"Текущие усилия группы "Вагнера" по набору персонала для своей деятельности в Африке, на самом деле предназначены для набора персонала для развертывания в Белгородской области. Российские солдаты "Африканского корпуса" прибыли в Нигер 12 апреля и пока неизвестно, прекратит ли эта группировка полностью свою деятельность в Африке, или в район российско-украинской границы будут передислоцированы лишь некоторые отряды "Африканского корпуса", - говорится в отчете.

Отмечается, что Аверьянов ранее участвовал в российской делегации, которая встречалась с официальными лицами в Буркина-Фасо, Нигере и Мали, и, как представляется, принимал активное участие в усилиях российского правительства по поглощению "Группы Вагнера".

"Аверьянов, в частности, является командиром подразделения ГРУ 29155. Оно несет ответственность за покушение на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году. Совместное расследование "60 минут", Der Spiegel и The Insider недавно признало причастным к нелетальным атакам с применением направленной энергии или акустического оружия против американского правительственного персонала в США и за рубежом", - сообщается в отчете ISW.