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Экс-тренер "Динамо" Хацкевич возглавил российский клуб

Новости » Спорт     20.12.2019 - 11:18
Экс-тренер "Динамо" Хацкевич возглавил российский клуб
Фото: Александр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Вместе с ним будет работать Максим Шацких

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавил волгоградский "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Детали соглашения с 46-летним белорусским специалистом не разглашаются.

В его штаб вошел старший тренер Максим Шацких, который известен по выступлениям в составе киевского "Динамо". Также белорусу будут помогать тренер по физической подготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик. Наставник приступит к работе с командой 12 января на первом сборе клуба в Турции.

Волгоградский клуб на данный момент занимает первое место во втором по силе дивизионе чемпионата России.

Хацкевич также работал с минским "Динамо", "Витебском", юношеской и национальной сборными Белоруссии, а также в тренерском штабе сборной Украины.

Напомним, Хацкевич был уволен "Динамо" в августе этого года после того, как вице-чемпионы Украины под его руководством третий раз подряд вылетели из квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Это первый случай, когда киевский клуб не попал в групповой этап самого престижного кубкового турнира три года подряд.

На должности его сменил спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

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